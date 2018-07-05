ВР внесла объект культурного наследия на Почтовой площади в Киеве в госреестр недвижимых памятников

Решение поддержали 294 депутата парламента

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №8541 "О сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в г. Киеве", передает корреспондент РБК-Україна.

Такое решение поддержали 294 депутата парламента.

"Верховная Рада Украины постановляет Кабинету министров Украины: принять необходимые меры для сохранения объектов историко-культурного наследия на Почтовой площади в г. Киеве; внести объект культурного наследия "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева на Почтовой площади в г. Киеве в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории памятники национального значения", - говорится в тексте постановления.

При этом Киевской городской государственной администрации рекомендовано принять исчерпывающие меры для информирования общественности относительно объективного текущего состояния по музеефикации объекта культурного наследия и широкого обсуждения дальнейших шагов с целью уменьшения социальной напряженности.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за строительство подземного музея археологии в Киеве на Почтовой площади.

"Всегда выступаю за соблюдение верховенства права, но в этом случае должны сделать так, чтобы уникальный пам'памятник исторического наследия Киевской Руси не исчез навсегда под бетоном. Я за музей на Почтовой", - отметил глава МИД.