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Климкин выступил за строительство музея на Почтовой площади в Киеве

НовостиОбщество    21.06.2018 - 14:02
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В подземном музее на Почтовой площади должны быть сохранены найденные археологами артефакты времен Киевской Руси

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за строительство подземного музея археологии в Киеве на Почтовой площади. Об этом Климкин написал в Twitter.

"Всегда выступаю за соблюдение верховенства права, но в этом случае должны сделать так, чтобы уникальный памятник исторического наследия Киевской Руси не исчез навсегда под бетоном. Я за музей на Почтовой", - отметил Климкин.

Отметим, в 2013 году КГГА заключила инвестиционный договор с компанией "Хенсворд-Украина", которая строит объект на Почтовой площади в Киеве. Впоследствии на Почтовой площади археологи нашли целую подземную улицу времен Киевской Руси и ряд артефактов: княжеские печати, оружие и даже останки людей XII века.

Теперь городская власть решает вопрос инвестиционного договора - расторгать его не хотят из-за угроз судебной тяжбы и ухудшения инвестиционного имиджа столицы.

Напомним, в кулуарах Киевского городского совета в четверг, 21 июня, произошла драка между активистами и охраной. Активисты пытались ворваться в сессионный зал Киевсовета, где собираются рассматривать вопрос создания музея с артефактами, найденными на Почтовой площади.

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Теги публикации: Почтовая площадь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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