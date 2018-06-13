Италия вызвала посла Франции из-за конфликта вокруг беженцев

Бенжамен Гриво назвал циничным отказ властей Италии пропустить в свой порт спасательное судно

Правительство Италии вызвало французского посла Кристиана Массе связи с высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона в конфликте вокруг приема судна с беженцами в Средиземном море. Об этом говорится на сайте МИД Италии.

"После заявлений, прозвучавших вчера в Париже по поводу спасательного судна Aquarius, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо-Миланези вызвал сегодня утром в министерство посла Французской Республики в Италии", - следует из документа.

Отметим, ранее представитель французского правительства Бенжамен Гриво назвал действия властей Италии в ситуации с Aquarius, которому не дали причалить у итальянских берегов, циничными и безответственными.

Напомним, как сообщалось ранее, сразу несколько мэров на юге Италии не согласны с решением вице-премьера и главы Министерства внутренних дел Маттео Сальвини закрыть порты страны для спасательного судна с более 600 мигрантами на борту.