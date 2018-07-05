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ВР внесла об’єкт культурної спадщини на Поштовій площі у Києві до держреєстру нерухомих пам'яток

НовиниПолітика    05.07.2018 - 11:44
Фото: Верховна рада України (РБК-Украина)
Фото: Верховна рада України (РБК-Украина)

Рішення підтримали 294 депутати парламенту

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №8541 "Про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі у м. Києві", передає кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення підтримали 294 депутати парламенту.

"Верховна Рада України постановляє Кабінету міністрів України: вжити необхідних заходів для збереження об’єктів історико-культурної спадщини на Поштовій площі у м. Києві; занести об’єкт культурної спадщини "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва" на Поштовій площі у м. Києві до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією пам'ятки національного значення", - сказано у тексті постанови.

При цьому Київській міській державній адміністрації рекомендовано вжити вичерпних заходів для інформування громадськості стосовно об’єктивного поточного стану щодо музеєфікації об’єкту культурної спадщини та широкого обговорення подальших кроків з метою зменшення соціальної напруги.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін виступив за будівництво підземного музею археології у Києві на Поштовій площі.

"Завжди виступаю за дотримання верховенства права, але в цьому випадку повинні зробити так, щоб унікальний пам'ятник історичної спадщини Київської Русі не зник назавжди під бетоном. Я за музей на Поштовій", - зазначив голова МЗС.

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Теги публікації: Верховна Рада, Київ, Почтовая площадь, музей  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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