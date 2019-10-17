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ВР создала ВСК по расследованию смены собственников телеканалов

Новости » Политика    17.10.2019 - 18:06
ВР создала ВСК по расследованию смены собственников телеканалов
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

ВСК также создали для противодействия информационному воздействию РФ

Верховная рада создала Временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию смены собственников телеканалов, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардепы приняли за основу и в целом проект постановления №2152 "О создании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины для проведения расследования сведений по соблюдению требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации". В целом за проект проголосовали 278 нардепов.

Среди основных задач ВСК:

  • проведение комплексной проверки обстоятельств приобретения, источников выплаты и поступления средств во время смены собственников телеканалов NewsOne, "112 Украина", ZIK;
  • провести исследования по установлению лиц, которые прямо или косвенно участвовали в процессе смены собственников указанных телеканалов, являются бенефициарными владельцами, влияют на редакционную политику телеканалов;
  • проведение исследования относительно доли на информационном рынке, которая принадлежит данным телеканалам;
  • проведение проверки сведений по поводу систематического распространения отдельными украинскими телеканалами идей и тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, обороны и территориальной целостности Украины.
  • проведение расследования по осуществлению информационными телеканалами специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности, деморализацию личного состава ВСУ и других военных формирований, провоцирование экстремистских проявлений, подкормку панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов в Украине и других проявлений угроз информационной безопасности Украины.
  • предоставление предложений по законодательному урегулированию вопроса запрета монополизации информационного пространства Украины;
  • в случае установления достаточных оснований, инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

Напомним, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал создание данной ВСК в Раде на этой неделе.

Как писало РБК-Украина, по словам президента Владимира Зеленского, вопрос лицензии телеканала "112 Украина" будет решать новый состав Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания.

Ранее Нацрада отказалась продолжать лицензию на цифровое вещание телеканала "112 Украина". В раде сообщили, что телеканал систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений.

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