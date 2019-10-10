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Вопрос с лицензией "112 Украина" будет решать новая Нацрада

Новости » Политика    10.10.2019 - 12:27
Вопрос с лицензией "112 Украина" будет решать новая Нацрада
Иллюстративное фото (112.ua)

Зеленский напомнил о владельце телеканала - Медведчуке

Вопросы лицензии телеканала "112 Украина" будет решать новый состав Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский напомнил о владельце телеканала - председателе политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Викторе Медведчуке и назвал его не проукраинским.

"Мы должны перезагрузить Нацраду. И они пусть без меня будут рассматривать этот вопрос. Зачем мне вмешиваться в эту ситуацию. Мы говорим о 112? Ваш владелец Мендведчук? Человек господин Медведчук, у которого не проукраинская позиция, является владельцем канала? Я думаю, что с прошлой властью был шантаж. А мы не занимаемся редакционной политикой", - заявил Зеленский.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказалась продолжать лицензию на цифровое вещание телеканала "112 Украина". В решении говорится о том, что телеканал систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений. На отказ в продлении лицензии Нацрада пошла, так как телеканал не устранил нарушения с 2014 года.

В ОП отметили, что следят за ситуацией в отношении телеканала. Также сообщили, что вскоре будет обновлен состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Отметим, что после этого заявления, 2 октября парламент принял закон об увольнение членов Нацрады.

На подпись Зеленскому передали закон об увольнении членов Нацрады Суд отказался приостановить решение Нацсовета по лицензии "112 Украина"
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