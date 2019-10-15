В Раде создадут ВСК по расследованию смены собственников телеканалов

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Вопрос создания ВСК Рада рассмотрит на этой неделе

Верховная рада планирует создать временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию смены собственников телеканалов. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Рада рассмотрит вопрос создания ВСК на этой неделе.

"На этой неделе в повестке дня стоит вопрос создания временной следственной комиссии по расследованию о соблюдении законодательства при смене владельцев информационных каналов и обеспечение противодействия информационному воздействию Российской Федерации", - заявил Корниенко.

В ВСК по вопросам восстановления территориальной целостности Украины войдут 6 народных депутатов от фракции "Слуга народа".

"Мы откликнулись на предложение фракции" Голос "и присоединились к созданию временной спецкомиссии по вопросам восстановления территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины", - добавил он.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что, по словам Владимира Зеленского, вопрос лицензии телеканала "112 Украина" будет решать новый состав Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продолжать лицензию на цифровое вещание телеканала "112 Украина". В совете сообщили, что телеканал систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений.