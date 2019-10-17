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ВР створила ТСК з розслідування зміни власників телеканалів

Новини » Політика    17.10.2019 - 18:06
ВР створила ТСК з розслідування зміни власників телеканалів
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

ТСК також створили для протидії інформаційному впливу РФ

Верховна рада створила Тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування зміни власників телеканалів, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардепи прийняли за основу і в цілому проект постанови №2152 "Про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства при зміні власників інформаційних телеканалів і забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації". У цілому за проект проголосували 278 нардепів.

Серед основних завдань ТСК:

  • проведення комплексної перевірки обставин придбання, джерел виплати та надходження коштів під час зміни власників телеканалів NewsOne, "112 Україна", ZIK.
  • провести дослідження щодо встановлення осіб, які прямо чи опосередковано брали участь у процесі зміни власників вказаних телеканалів, є бенефіціарними власниками, впливають на редакційну політику телеканалів;
  • проведення дослідження щодо частки на інформаційному ринку, яка належить даним телеканалам.
  • проведення перевірки відомостей щодо систематичного розповсюдження окремими українськими телеканалами ідей та тез, що можуть загрожувати інтересам нацбезпеки, оборони та територіальної цілісності України.
  • проведення розслідування щодо здійснення інформаційними телеканалами спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на підрив обороноздатності, деморалізацію особового складу ЗСУ та інших військових формувань, провокування екстремістських проявів, підживлення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів в Україні та інших проявів загроз інформаційній безпеці України.
  • надання пропозицій щодо законодавчого врегулювання питання заборони монополізації інформаційного простору України;
  • у випадку встановлення достатніх підстав, ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував створення даної ТСК у Раді на цьому тижні.

Як писало РБК-Україна, за словами президента Володимира Зеленського, питання ліцензії телеканалу "112 Україна" буде вирішувати новий склад Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Раніше Нацрада відмовилася продовжувати ліцензію на цифрове мовлення телеканалу "112 Україна". У Раді повідомили, що телеканал систематично порушував умови ліцензії та отримав кілька попереджень.

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