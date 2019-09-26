Нацрада отказалась продлить лицензию "112 Украина"

Иллюстративное фото (112.ua)

У телеканала "112 Украина" забрали лицензию

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказалась продлевать лицензию на цифровое вещание телеканалу "112 Украина". Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Нацрады.

На сегодняшнем заседании рассматривалось дело пяти региональных компаний, которые ретранслировали эфир "112 Украина". В Нацраде утверждают, что они выиграли конкурсы во многих областях, оставив зрителей без региональной журналистики. В частности, канал без согласования сменил программную концепцию, но Нацрада отказалась ее согласовывать, в том числе из-за резкого увеличения объема информационно-аналитических передач на региональных каналах, а также самовольного изменения логотипов.

Кроме того, член Нацрады Сергей Костинский, зачитывая проект решения, заявил, что "112 Украина" систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений. На отказ в продлении лицензии Нацрада пошла, так как телеканал не устранил нарушения с 2014 года.

Опубліковано Сергієм Костинським Четвер, 26 вересня 2019 р.

Напомним, на прошлой неделе Шестой апелляционный суд разрешил Нацраде принять решение по лицензии "112 Украина". Таким образом, предыдущее судебное решение, которым запрещалось принимать решение по лицензии, было отменено.

Кроме того, Нацрада объявляла предупреждение пяти региональным каналам, которые ретранслируют телеканал "112 Украина".