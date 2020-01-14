ВР может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения закона о децентрализации

В парламенте инициируют внеочередное заседание Верховной рады для рассмотрения законопроекта о децентрализации. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, во фракции ожидают, что Конституционный суд предоставит заключение по законопроекту до начала следующей сессии парламента.

"(Внеочередное заседание, - ред.) да, будет. По теме децентрализации. Нам предстоит дополнительное голосование на следующей сессии. Если будет заключение (Конституционного суда, - ред.). Если не будет заключения - тогда нет необходимости", - заявил Арахамия.

Напомним, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что если Верховная рада не успеет вовремя принять закон о децентрализации власти, это не повлияет на сроки проведения местных выборов.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент рассмотрит изменения в Конституцию в части децентрализации на этой неделе. Так, Рада должна рассмотреть направление соответствующего законопроекта №2098 на рассмотрение в Конституционный суд.

Отметим, глава государства Владимир Зеленский направил в ВР усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию страны по децентрализации власти.