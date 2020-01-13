В ВР рассказали о влиянии закона о децентрализации на проведение местных выборов

Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года

Если Верховная рада не успеет вовремя принять закон о децентрализации власти, это не повлияет на сроки проведения местных выборов. Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.

"Если до октября мы не успеем, то конечно выборы будут проводиться в том административно-территориальном устройстве, в котором они есть. Или попробуем законами как-то помочь нашему народу, чтобы избирались не 100 тысяч депутатов, а 50. Нет (не планируется переносить, - ред.). Выборы по Конституции, в ней написано, что выборы состоятся в последнее воскресенье октября, последнего года полномочий. Это кажется 25 октября 2020 года, насколько я понимаю", - заявил Корниенко.

Депутат также не исключил, что закон о децентрализации могут не принять в целом до октября и не успеть подготовиться к проведению местных выборов по новому законодательству.

"Нам бы хотелось, чтобы мы успели все... В целом мы сможем его принять только на следующей сессии после того, как проголосуем первое чтение... Поэтому говорить о сроках трудно. Возможно, мы успеем и на этой неделе, если Конституционный суд быстро его вернет", - сказал нардеп.

Напомним, председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что после нормандского саммита важным шагом со стороны парламента станет принятие закона о выборах.

Как писало РБК-Украина, ВР рассмотрит изменения в Конституцию в части децентрализации на этой неделе. Так, Рада должна рассмотреть направление соответствующего законопроекта №2098 на рассмотрение в Конституционный суд.