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Рада рассмотрит изменения в Конституцию в части децентрализации на этой неделе

Новости » Политика     13.01.2020 - 12:14
Рада рассмотрит изменения в Конституцию в части децентрализации на этой неделе
Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

ВР должна рассмотреть направление соответствующего законопроекта №2098 на рассмотрение в КСУ

Верховная рада Украины рассмотрит изменения в Конституцию в части децентрализации на этой неделе. Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, ВР должна рассмотреть направление соответствующего законопроекта №2098 на рассмотрение в Конституционный суд.

"Вопрос, который непосредственно касается плана на эту неделю. Я особенно хотел бы обратить внимание на некоторые вопросы, которые были инициированы президентом Украины, были определены им как неотложные - это внесенные изменения в КУ по поводу децентрализации. Законопроект №2098. Мы его ставим на эту неделю. Есть предложение поддержать его и направить в КСУ", - заявил Стефанчук.

По его словам, кроме этого Рада на этой неделе рассмотрит два законопроекта, которые уже получили выводы КСУ.

"Кроме этого, из тех законопроектов, которые уже вернулись из Конституционного суда, есть предложение рассмотреть два законопроекта уже в первом чтении. Это 1013 и 1028. Кроме этого, у нас будет большой блок, связанный с обеспечением военнослужащих и вопросов, которые связаны с государственным бюджетом - запуском программы кредитований для предпринимателей", - добавил первый замглавы Рады.

Напомним, в конце декабря Кабинет министров Украины одобрил законопроект об основах административно-территориального устройства Украины. Так, законопроектом определяется четкая процедура решения вопросов административно-территориального устройства. В частности, предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная республика Крым. Община является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины.

Как писало РБК-Украина, глава государства Владимир Зеленский направил в ВР усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию страны по децентрализации власти.

На сайте ВР опубликован текст законопроекта о труде На сайте Рады обнародован законопроект о земле ко второму чтению
Новости Украины Конституционный суд УкраиныдецентрализацияВерховная Рада
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