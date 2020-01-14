ВР може зібратися на позачергове засідання для розгляду закону про децентралізацію

У парламенті ініціюють позачергове засідання Верховної ради для розгляду законопроекту про децентралізацію. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у фракції очікують, що Конституційний суд надасть висновок стосовно законопроекту до початку наступної сесії парламенту.

"(Позачергове засідання, - ред. ) так, буде. З теми по децентралізації. Нам треба буде додаткове голосування до наступної сесії. Якщо буде висновок (Конституційного суду, - ред.) Якщо не буде висновку - тоді немає потреби", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що якщо Верховна рада не встигне вчасно прийняти закон про децентралізацію влади, це не вплине на терміни проведення місцевих виборів.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент розгляне зміни до Конституції у частині децентралізації на цьому тижні. Так, Рада повинна розглянути направлення відповідного законопроекту №2098 на розгляд до Конституційного суду.

Відзначимо, глава держави Володимир Зеленський направив до ВР вдосконалений законопроект про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади.