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Зеленский направил в ВР усовершенствованный законопроект о децентрализации

Новости » Политика     28.12.2019 - 19:35
Зеленский направил в ВР усовершенствованный законопроект о децентрализации
Фото: Владимир Зеленский (сайт президента)

Зеленский направил в Раду новый усовершенствованный проект с учетом предложений от местного самоуправления и общественности

Президент Владимир Зеленский направил в Верховную раду усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию страны по децентрализации власти. Об этом сказал представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, Зеленский направил в Раду новый усовершенствованный проект с учетом предложений со стороны местного самоуправления и общественности.

"Несколько недель проходили содержательные и горячие дискуссии по законопроекту изменений в Конституцию, который делает децентрализацию реальной. В результате, президент направил в парламент новый усовершенствованный проект с учетом важнейших предложений со стороны местного самоуправления и общественности", - сказал Вениславский.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О засадах административно-территориального устройства Украины" (о децентрализации). Законопроектом определяется четкая процедура решения вопросов административно-территориального устройства. В частности, предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная республика Крым. Община является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины.

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Новости Украины Владимир Зеленскийдецентрализация
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