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ВР разблокировала подписание закона о реформе Нацрады

Автор: Юлия Струк

Верховная рада разблокировала подписание закона о реформе Национальной рады по телерадиовещанию. Теперь документ сможет подписать глава парламента Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Парламентарии не поддержали проект постановления об отмене результатов голосования за закон №4107-П. За него проголосовали лишь 24 нардепа.

Теперь законопроект может подписать спикер ВР и передать его на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

Напомним, в середине июня парламент одобрил этот закон во втором чтении.

В документе предусмотрели, что кандидаты на должность членов Нацрады обязательно проходят спецпроверку соответствии с законом "О предотвращении коррупции", которая продлится до 25 дней.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал принять во втором чтении соответствующий законопроект №4107.

Так, в конце января комитет начал наработку этого документа ко второму чтению.

В середине декабря 2020 года народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №4107.

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