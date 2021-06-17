Нацраду по телерадиовещанию реформируют: парламент одобрил закон

В Украине реформируют Нацраду по вопросам телерадиовещания. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №4107.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 302 нардепа.

Согласно документу, субъектами представления на членов Нацрады от парламента являются фракции и группы (1 фракция - 1 представление), а также общественные организации и творческие союзы (1 общественная организация - 1 представление).

При этом голосование будет происходить не пакетно, а отдельно по каждому кандидату.

Закон не будет регулировать безвыездные проверки Нацрады, поскольку это прописано в собственной инструкции ведомства, утвержденной Министерством юстиции.

Президента уполномочили создавать конкурсную комиссию для отбора кандидатур по собственной квоте как консультативно-совещательный орган.

В документе предусмотрели, что кандидаты обязательно проходят спецпроверку соответствии с законом "О предотвращении коррупции", которая продлится до 25 дней.

Обеспечивается и соблюдение гендерного равенства. Если во время голосования за членов на вакантные должности несколько человек имеют одинаковое количество голосов, предпочтение отдается кандидату того пола, представителей которого меньше среди уже действующих членов.