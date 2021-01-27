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В Украине могут реформировать Нацраду по телерадиовещанию

Украина, Среда 27 января 2021 15:22
В Украине могут реформировать Нацраду по телерадиовещанию
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут реформировать Нацраду по вопросам телерадиовещания. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики готовит ко второму чтению соответствующий законопроект №4107.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В ходе заседания нардепы обсудили ряд поправок ко второму чтению документа.

Предложения предусматривают, что субъектами представления на членов Нацрады от ВР являются фракции и группы (1 фракция - 1 представление), а также общественные организации и творческие союзы (1 общественная организация - 1 представление).

При этом голосование будет происходить не пакетно, а отдельно по каждому кандидату.

Предлагается, чтобы закон не регулировал безвыездные проверки Нацрады, поскольку это прописано в собственной инструкции ведомства, утвержденной Министерством юстиции.

Президента хотят уполномочить создавать конкурсную комиссию для отбора кандидатур по собственной квоте как консультативно-совещательный орган.

В законе планируют предусмотреть, что кандидаты обязательно проходят спецпроверку соответствии с законом "О предотвращении коррупции", который продлится до 25 дней.

Обеспечивается и соблюдение гендерного равенства. Если во время голосования за членов на вакантные должности несколько человек имеют одинаковое количество голосов, предпочтение отдается кандидату того пола, представителей которого меньше среди уже действующих членов.

На следующем заседании комитет продолжит рассмотрение поправок ко второму чтению.

Напомним, в середине декабря народные депутаты поддержали за основу законопроект №4107.

Как писало РБК-Украина, Раде также рекомендуют запретить телерадиоорганизациям высказывания, отрицающие факты военной агрессии России и оккупации ею части территории Украины.

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