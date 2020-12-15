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Рада хочет реформировать Нацраду по телерадиовещанию: что изменится

Украина, Вторник 15 декабря 2020 10:56
Рада хочет реформировать Нацраду по телерадиовещанию: что изменится
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада планирует реформировать Национальную раду по вопросам телевидения и радиовещания. Народные депутаты поддержали за основу законопроект №4107.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За него проголосовали 269 нардепов.

Документ регулирует представления кандидатур на должность члена Национальной рады. Для проведения отбора кандидатов на должность члена (членов) ведомства предлагают создавать конкурсную комиссию. Она будет обсуждать предложенные кандидатуры и вносить на рассмотрение президенту соответствующее представление по каждой кандидатуре с выводами и рекомендациями.

В законе прописан четкий и прозрачный перечень требований и ограничений к кандидатуре на должность члена Нацрады.

Документ устанавливает четкий и прозрачный перечень требований к общественным объединениям и творческим союзам, которые могут быть субъектами представления кандидатур на должность члена Национальной рады.

Нормируются и основания досрочного прекращения полномочий члена рады.

В законе предлагают механизм проведения заседаний без участия соответствующих лицензиатов при условии, если лицензиата должным образом уведомили о времени и месте проведения заседания.

Оклады членов Национальной рады устанавливаются на уровне 33 прожиточных минимумов.

Проектом устраняется коллизия по поводу рассмотрения Нацрадой вопросов на заседаниях во время действия карантина и других ограничительных мер.

Напомним, Раде рекомендуют запретить телерадиоорганизациям высказывания, отрицающие факты военной агрессии России и оккупации ею части территории Украины. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует принять законопроект №4188 за основу.

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