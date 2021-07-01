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ВР розблокувала підписання закону про реформу Нацради

Автор: Юлія Струк

Верховна рада розблокувала підписання закону про реформу Національної ради з телерадіомовлення. Тепер документ зможе підписати глава парламенту Дмитро Разумков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Парламентарії не підтримали проект постанови про скасування результатів голосування за закон №4107-П. За нього проголосували лише 24 нардепи.

Тепер законопроект може підписати спікер ВР і передати його на підпис главі держави Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, в середині червня парламент схвалив цей закон у другому читанні.

У документі передбачили, що кандидати на посаду членів Нацради обов'язково проходять спецперевірку відповідно до закону "Про запобігання корупції", яка триватиме до 25 днів.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував прийняти в другому читанні відповідний законопроект №4107.

Так, у кінці січня комітет почав напрацювання цього документа до другого читання.

В середині грудня 2020 року народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №4107.

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