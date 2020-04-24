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ВР разблокировала подписание закона о праве Кабмина определять админцентры ОТО

Новости » Политика     24.04.2020 - 13:48
ВР разблокировала подписание закона о праве Кабмина определять админцентры ОТО
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин также получает право подавать в ВР законопроекты о создании и ликвидации районов

Верховная рада разблокировала подписание законопроекта №2653 "О внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине", которым Кабмин уполномочили определять админцентры территориальных общин, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, документом также предусматривается ввести понятие административного центра территориальной общины и территории территориальной общины.

Так, нардепы отклонили проект постановления №2653-П "Об отмене результатов голосования Верховной рады от 16.04.2020 года о принятии во втором чтении как закона проекта закона о внесении изменений в ЗУ "О местном самоуправлении в Украине" (№ 2653 от 20.12.2019)".

Отметим, подписание закона теперь разблокировано для спикера ВР Дмитрия Разумкова и главы государства Владимира Зеленского.

Напомним, ранее в Раде заблокировали подписание этого закона. Позже профильный комитет рекомендовал ВР определиться по поводу его поддержки или неподдержки голосованием в сессионном зале.

Как писало РБК-Украина, парламент одобрил данный проект закона во втором чтении 16 апреля. За него проголосовали 264 нардепа.

Так, 17 января парламент поддержал за основу законопроект №2653.

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