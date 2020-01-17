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ВР хочет уполномочить Кабмин определять админцентры территориальных общин

Новости » Политика     17.01.2020 - 12:48
ВР хочет уполномочить Кабмин определять админцентры территориальных общин
Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)

Соответствующий законопроект за основу поддержали 288 нардепов

Парламент поддержал за основу законопроект №2653 "О внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, законом предполагается ввести понятие административного центра территориальной громады и территории территориальной общины.

Документом предлагается предоставить право Кабинету министров принимать решение относительно определения административных центров территориальных общин и территорий территориальных общин, а также подавать в ВР проекты законодательных актов относительно образования и ликвидации районов, что даст возможность завершить процесс формирования способных территориальных общин и образовать районы, которые соответствуют европейским требованиям и стандартам формирование территориальных единиц.

Напомним, 16 января президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации.

Ранее посольства Германии и Канады раскритиковали возможные изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации. В частности, западные посольства заявили, что эта реформа не укрепляет права местных общин.

До этого сообщалось, что для принятия законопроекта о децентрализации власти 24 января пройдет внеочередное заседание Верховной рады Украины.

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