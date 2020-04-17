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В Раде заблокировали подписание закона о праве Кабмина определять админцентры ОТО

Новости » Политика     17.04.2020 - 13:04
В Раде заблокировали подписание закона о праве Кабмина определять админцентры ОТО
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Согласно закону, Кабмин также получает право подавать в ВР законопроекты о создании и ликвидации районов

В Верховной раде Украины заблокировали подписание законопроекта №2653 "О внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине", которым Кабмин уполномочили определять админцентры территориальных общин. Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Отметим, документом также предусматривается ввести понятие административного центра территориальной общины и территории территориальной общины.

Согласно закону, до принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины определение административных центров территориальных общин и утверждение территорий территориальных общин осуществляет Кабмин.

Так, в пятницу, 17 апреля, на сайте парламента зарегистрировали проект постановления №2653-П "Об отмене результатов голосования Верховной рады от 16.04.2020 года о принятии во втором чтении как закона проекта закона о внесении изменений в ЗУ "О местном самоуправлении в Украине" (№ 2653 от 20.12.2019)".

Его автор - внефракционный депутат Антон Поляков.

Напомним, парламент одобрил данный проект закона во втором чтении в четверг, 16 апреля. За него проголосовали 264 нардепа.

Как писало РБК-Украина, 17 января парламент поддержал за основу законопроект №2653.

Так, 16 января президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации.

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