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ВР розблокувала підписання закону про право Кабміну визначати адмінцентри ОТО

Новини » Політика     24.04.2020 - 13:48
ВР розблокувала підписання закону про право Кабміну визначати адмінцентри ОТО
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін також отримує право подавати до ВР законопроекти про створення і ліквідацію районів

Верховна рада розблокувала підписання законопроекту №2653 "Про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні", яким Кабмін уповноважили визначати адмінцентри територіальних громад, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, документом також передбачається ввести поняття адміністративного центру територіальної громади і території територіальної громади.

Так, нардепи відхилили проект постанови №2653-П "Про скасування результатів голосування Верховної ради від 16.04.2020 року про прийняття у другому читанні як закону проекту закону про внесення змін до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" (№ 2653 від 20.12.2019)".

Відзначимо, підписання закону тепер розблоковано для спікера ВР Дмитра Разумкова і глави держави Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше в Раді заблокували підписання цього закону. Пізніше профільний комітет рекомендував ВР визначитися з приводу його підтримки чи не підтримки голосуванням в сесійній залі.

Як писало РБК-Україна, парламент схвалив даний проект закону в другому читанні 16 квітня. За нього проголосували 264 нардепа.

Так, 17 січня парламент підтримав за основу законопроект №2653.

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