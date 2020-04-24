В ВР рассказали, когда Рада может собраться на внеочередное заседание

Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседание планируется на следующей неделе

Следующее внеочередное заседание парламента состоится на следующей неделе ориентировочно в четверг - пятницу. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, планируется собрать вопросы для рассмотрения на заседании от каждой фракции.

"На следующей неделе мы хотим сделать по инициативе парламента внеочередное заседание. По каким вопросам? Мы общались о том, что соберем вопросы от каждой фракции. Сделаем онлайн-заседание согласительного. Соберем 150 подписей. Ориентировочно на четверг - на пятницу будет еще одно заседание", - заявил Арахамия.

Напомним, сегодня состоялось внеочередное заседание парламента, для участия в зале зарегистрировались 332 нардепа. Изначально планировалось, что в ходе заседания депутаты рассмотрят три постановления и шесть законопроектов.

Как писало РБК-Украина, с повестки дня внеочередного заседания парламента сняли два законопроекта. Так, 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Раде "с повторным письмом о проведении повторного внеочередного заседания с уточненным порядком дня".

В частности, были исключены проект закона о фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве №3205, №3205-1, а также проект закона о внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины об определении ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования №2234.

Подчеркнем, на этом заседании нардепы разблокировали подписание изменений в регламент, которые необходимы для принятия антиколомойского закона о банках во втором чтении.