У ВР розповіли, коли Рада може зібратися на позачергове засідання

Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання планується вже наступного тижня

Наступне позачергове засідання парламенту відбудеться наступного тижня орієнтовно у четвер - п'ятницю. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, планується зібрати питання для розгляду на засіданні від кожної фракції.

"Наступного тижня ми хочемо зробити за ініціативи парламенту позачергове скликання. По яких питаннях? Ми спілкувались про те, що зберемо питання від кожної фракції. Зробимо онлайн-засідання погоджувальної. Зберемо 150 підписів. Орієнтовно на четвер - на п'ятницю буде ще одне засідання", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні відбулося позачергове засідання парламенту, для участі в залі зареєструвалися 332 нардепи. Спочатку планувалося, що в ході засідання депутати розглянуть три постанови і шість законопроектів.

Як писало РБК-Україна, з порядку денного позачергового засідання парламенту зняли два законопроекти. Так, 23 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до Ради "з повторним листом про проведення повторного позачергового засідання з уточненим порядком денним".

Зокрема, були виключені проект закону про фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві №3205, №3205-1, а також проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення у будівництві автомобільних доріг загального користування №2234.

Підкреслимо, на цьому засіданні нардепи розблокували підписання змін до регламенту, які необхідні для прийняття антиколомойського закону про банки у другому читанні.