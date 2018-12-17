В ВР призвали принять закон о закупке услуг оборонного назначения

Фото: Сергей Пашинский (nfront.org.ua)

Соответствующие изменения в законодательство являются условием предоставления помощи Украине от США

Верховная рада должна проголосовать за законопроект №9122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об осуществлении закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту". Об этом заявил глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

В комитете настаивают на принятии закона за основу и в целом.

"На сегодняшний день у нас оставался такой советский пережиток как институт спецэкспортеров. Здесь очень простая смена: просто через запятую включить "Министерство обороны Украины". Это законопроект №9122. Прошу его поддержать за основу и в целом. Он буквально состоит из нескольких строк. прошу донести этот тезис к спикеру Верховной рады", - сообщил Пашинский.

Нардеп объяснил, что такие изменения в законодательство являются условием предоставления помощи Украине от США.

"Вы знаете, что мы начали получать военно-техническую помощь от наших стратегических партнеров и союзников. Например, в бюджете США на следующий год предусмотрено 250 миллионов долларов помощи. Более того, эта цифра может быть увеличена до 400 миллионов. Но США поставили четкое условие, что мы эту помощь получим только тогда, когда внесем изменения в законодательство и позволим МОУ и ВСУ заключать прямые контракты", - добавил он.

Отметим, согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается предоставить возможность государственным заказчикам непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, чтобы оптимизировать и ускорить процесс закупок.

Также указано, что 21 ноября комитет по нацбезопасности рассмотрел законопроект №9122.

"При этом члены комитета обратили внимание на то, что удешевление и снижение уровня коррупционных рисков будет достигнуто за счет устранения от участия в закупках по государственному оборонному заказу посредников, которыми выступают субъекты международных передач товаров", - говорится в решении комитета.

Напомним, ранее первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что этой неделе Верховная рада должна проголосовать за ряд законопроектов оборонного сектора. Так, она подчеркивала, что нардепы должны проголосовать закон об осуществлении закупок продукции в оборонном секторе.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер Рады Андрей Парубий анонсировал, что на этой пленарной неделе ВР рассмотрит вопросы национальной безопасности, топливно-энергетического комплекса и аграрной политики.

Подчеркнем, в июне СНБО разрешил экспорт оборонной продукции без посредничества специальных госкомпаний.