У ВР закликали ухвалити закон про закупівлю послуг оборонного призначення

Фото: Сергій Пашинський (nfront.org.ua)

Відповідні зміни до законодавства є умовою надання допомоги Україні від США

Верховна рада має проголосувати за законопроект №9122 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом". Про це заявив голова комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

У комітеті наполягають на прийнятті закону за основу та в цілому.

"На сьогоднішній день у нас залишався такий радянський пережиток як інститут спецекспортерів. Тут дуже проста зміна: просто через кому включити "Міністерство оборони України". Це законопроект №9122. Прошу його підтримати за основу та в цілому. Він буквально складається із декількох рядків. Прошу донести цю тезу до спікера Верховної ради", - повідомив Пашинський.

Нардеп пояснив, що такі зміни до законодавства є умовою надання допомоги Україні від США.

"Ви знаєте, що ми почали отримувати військо-технічну допомогу від наших стратегічних партнерів і союзників. Наприклад, у бюджеті США на наступний рік передбачено 250 мільйонів доларів допомоги. Більше того, ця цифра може бути збільшена до 400 мільйонів. Але США поставили чітку умову, що ми цю допомогу отримаємо тільки тоді, коли внесемо зміни до законодавства і дозволимо МОУ та ЗСУ заключати прямі контракти", - додав він.

Зазначимо, згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується надати можливість державним замовникам безпосередньо здійснювати закупівлю продукції, робіт та послуг оборонного призначення за імпортом, щоб оптимізувати та пришвидшити процес закупівель.

Також зазначено, що 21 листопада комітет з нацбезпеки розглянув законопроект №9122.

"При цьому члени комітету звернули увагу на те, що здешевлення та зниження рівня корупційних ризиків буде досягнуто за рахунок усунення від участі у закупівлях за державним оборонним замовленням посередників, якими виступають суб’єкти міжнародних передач товарів", - йдеться у рішенні комітету.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що цього тижня Верховна рада повинна проголосувати за ряд законопроектів оборонного сектора. Так, вона підкреслювала, що нардепи повинні проголосувати закон про здійснення закупівель продукції в оборонному секторі.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Ради Андрій Парубій анонсував, що на цьому пленарному тижні ВР розгляне питання національної безпеки, паливно-енергетичного комплексу та аграрної політики.

Підкреслимо, в червні РНБО дозволила експорт оборонної продукції без посередництва спеціальних держкомпаній.