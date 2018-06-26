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Интервью

СНБО разрешил экспорт оборонной продукции без посредничества специальных госкомпаний

НовостиПолитика    26.06.2018 - 16:13
Фото: Александр Турчинов (turchynov.com)
Фото: Александр Турчинов (turchynov.com)

Соответствующее решение совета одобрено президентом Украины

Президент Украины подписал Указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по либерализации внешнеэкономической деятельности для отечественных компаний оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

В частности, теперь предприятия оборонно-промышленного комплекса независимо от форм собственности смогут экспортировать свою продукцию без посредничества государственных специализированных компаний.

По словам Турчинова, также сняты ограничения на импорт указанной продукции для собственных нужд и для негосударственных предприятий, являющихся официальными дилерами зарубежных производителей вооружения.

"Разрешен импорт продукции военного назначения для собственных нужд производителей военной техники и оружия, а также импорт для негосударственных предприятий, имеющих прямые дилерские соглашения с зарубежными производителями вооружений", - сообщил Турчинов, добавив, что также сняты ограничения по прямым контрактам для отечественных министерств силового блока, в частности, Министерства обороны, на закупки оружия и военной техники за рубежом.

Также Секретарь СНБО сообщил, что для реализации этого решения, СНБО поручил правительству внести изменения в соответствующие нормативные акты Кабинета министров Украины относительно упрощения процедур предоставления предприятиям различных форм собственности полномочий на указанные импортно-экспортные операции.

"Кроме того, правительству поручено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты изменений в законы Украины" О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования "," О внешнеэкономической деятельности "," О государственном оборонном заказе "и других законодательных актов Украины ", - сообщил Турчинов.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак выступает за прямые поставки иностранного оружия и техники Вооруженным силам.

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Теги публикации: СНБО, Вооруженные силы Украины, экспорт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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