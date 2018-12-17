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Рада должна принять законы о военной полиции, - нардеп

Новости » Политика    17.12.2018 - 12:32
Рада должна принять законы о военной полиции, - нардеп
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

По словам Геращенко, о принятии этих законов просят военнослужащие

На этой неделе Верховная рада должна проголосовать за ряд законопроектов оборонного сектора. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы должны проголосовать закон об осуществлении закупок продукции в оборонном секторе.

"Мы на этой неделе должны проголосовать законы о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об осуществлении закупок продукции в оборонном секторе", - заявила Геращенко.

Она подчеркнула, что о принятии этих законопроектов просят военнослужащие.

"Нам очень нужно принять закон о военной полиции, о военных капелланах", - добавила первый замглавы Рады.

Напомним, ранее спикер Рады Андрей Парубий анонсировал, что на этой пленарной неделе парламент рассмотрит вопросы национальной безопасности, топливно-энергетического комплекса и аграрной политики.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет парламента по вопросам здравоохранения обратится к Кабинету министров Украины по наработке нового документа, который будет регламентировать прививки военнослужащих.

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Новости Украины Ирина ГеращенкополицияВерховная Рада
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