ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ВР приняла закон Зеленского об олигархах за основу. Как голосовали фракции

Новина українською →
Украина, Четверг 01 июля 2021 18:07
ВР приняла закон Зеленского об олигархах за основу. Как голосовали фракции Фото: за закон Зеленского об олигархах проголосовали 275 нардепов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада одобрила закон президента Владимира Зеленского об олигархах за основу. За документ проголосовали 275 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Фракции поддержали документ следующим образом:

  • "Слуга народа" - 231 голос,
  • "Довіра" - 18 голосов,
  • Группа "За майбутнє" - 18 голосов,
  • Внефракционные - 8 голосов.

ВР приняла закон Зеленского об олигархах за основу. Как голосовали фракцииПри этом фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос" не отдали ни одного голоса.

Отметим, решение о признании лица олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета. Предусмотрено создание реестра олигархов.

Напомним, во фракции "Слуга народа" ожидали, что законопроект об олигархах примут в первом чтении. Однако в монобольшинстве признали риск поправочного "спама" ко второму чтению законопроекта.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал доработать проект об олигархах, поскольку документ не соответствует Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.

Больше о планах президента по олигархам читайте в нашем материале "Олигархи в законе. Как Зеленский хочет ограничить крупнейших бизнесменов".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский олигархи фракция Верховная рада
NEWS
Рада одобрила закон Зеленского о коренных народах: что предусматривает документ
Рада одобрила закон Зеленского о коренных народах: что предусматривает документ
DAILY
Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно