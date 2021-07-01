ВР приняла закон Зеленского об олигархах за основу. Как голосовали фракции
Верховная рада одобрила закон президента Владимира Зеленского об олигархах за основу. За документ проголосовали 275 нардепов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
Фракции поддержали документ следующим образом:
- "Слуга народа" - 231 голос,
- "Довіра" - 18 голосов,
- Группа "За майбутнє" - 18 голосов,
- Внефракционные - 8 голосов.
При этом фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос" не отдали ни одного голоса.
Отметим, решение о признании лица олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета. Предусмотрено создание реестра олигархов.
Напомним, во фракции "Слуга народа" ожидали, что законопроект об олигархах примут в первом чтении. Однако в монобольшинстве признали риск поправочного "спама" ко второму чтению законопроекта.
Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал доработать проект об олигархах, поскольку документ не соответствует Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.
Больше о планах президента по олигархам читайте в нашем материале "Олигархи в законе. Как Зеленский хочет ограничить крупнейших бизнесменов".