ВР приняла закон Зеленского об олигархах за основу. Как голосовали фракции

Фото: за закон Зеленского об олигархах проголосовали 275 нардепов (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада одобрила закон президента Владимира Зеленского об олигархах за основу. За документ проголосовали 275 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.