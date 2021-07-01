Борьба с олигархами: Рада одобрила закон Зеленского за основу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Документ поддержали 275 нардепов.

Закон дает определению тому, кто такой бенефециар, пособник, контролер, связанное лицо.

Чтобы гражданина признали олигархом, он должен соответствовать трем из четырех следующих критериев:

участвовать в политической жизни;

иметь значительное влияние на СМИ (в том числе интернет-СМИ);

быть бенефициаром или контролировать природную монополию или бизнес, занимающий монопольное положение на одном из рынков на протяжении минимум года;

общая стоимость его активов превышает 2,19 млрд гривен или около 80 млн долларов.

Решение о признании лица олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета.

Решение вступает в силу со дня официального опубликования указа главы государства о введении его в действие и является обязательным к исполнению.

В законе прописано создание реестра олигархов, который будет доступен на сайте СНБО. Включенным в реестр лицам запрещают осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий и быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Для них предусмотрели также обязательство подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Общение официальных лиц с олигархами

В случае, если президент, члены Кабмина, депутаты Рады, главы местных госадминистраций, начальники правоохранительных органов, чиновники категории "А", руководство Нацбанка, Антимонопольного комитета вступят в контакт с олигархом (или его представителем), они будут обязаны не позже следующего дня подать "декларацию о контакте".

Закон определяет, что контактом является любая встреча или разговор, в том числе в режиме онлайн. В декларации о контакте надо будет сообщить дату и место встречи или разговора, их краткое содержание. Декларации будут публичными.

Если контакт состоится на судебных заседаниях или официальных мероприятиях, которые транслируются в прямом эфире или инициированы госорганами, то декларацию можно не подавать.

Исключение из реестра олигархов

СНБО может исключить лицо из реестра олигархов на основании заявления гражданина, включенного в реестр, и представленных им документов, сведений, подтверждающих отсутствие у него признаков принадлежности к олигархам.

Физлицо могут исключить из списка, если оно будет попадать меньше чем под три критерия, определенных этим законопроектом.

Если после принятия закона, но до его вступления в силу олигарх продаст принадлежащее ему СМИ лицу с "небезупречной репутацией", то его все равно будут расценивать как того, кто оказывает влияние на данное СМИ.

В законе прописано, что будет считаться "небезупречной репутацией":

наличие судимости,

попадание в украинские или международные санкционные списки,

задолженности по уплате налогов,

покупка СМИ (или намерение купить) по цене намного ниже рыночной или за средства непонятного происхождения,

систематическое нарушение законодательства.

Закон об олигархах введут в действие спустя полгода после его принятия. Он будет действителен в течение 10 лет.