ВР прийняла закон Зеленського про олігархів за основу. Як голосували фракції

Фото: за закон Зеленського про олігархів проголосували 275 нардепів (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховна рада схвалила закон президента Володимира Зеленського про олігархів за основу. За документ проголосували 275 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.