ВР прийняла закон Зеленського про олігархів за основу. Як голосували фракції
Верховна рада схвалила закон президента Володимира Зеленського про олігархів за основу. За документ проголосували 275 нардепів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.
Фракції підтримали документ наступним чином:
- "Слуга народу" - 231 голос,
- "Довіра" - 18 голосів,
- Група "За майбутнє" - 18 голосів,
- Позафракційні - 8 голосів.
При цьому фракції "Опозиційна платформа "За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос" не віддали жодного голосу.
Відзначимо, рішення про визнання особи олігархом приймає Рада національної безпеки і оборони на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету. Передбачене створення реєстру олігархів.
Нагадаємо, у фракції "Слуга народу" очікували, що законопроект про олігархів приймуть у першому читанні. Однак у монобільшості визнали ризик поправочного "спаму" до другого читання законопроекту.
Як писало РБК-Україна, комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендував доопрацювати проект про олігархів, оскільки документ не відповідає Угоді про асоціацію України з ЄС.
Більше про плани президента по олігархам читайте в нашому матеріалі "Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів".