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ВР прийняла закон Зеленського про олігархів за основу. Як голосували фракції

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Україна, Четвер 01 липня 2021 18:07
ВР прийняла закон Зеленського про олігархів за основу. Як голосували фракції Фото: за закон Зеленського про олігархів проголосували 275 нардепів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила закон президента Володимира Зеленського про олігархів за основу. За документ проголосували 275 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Фракції підтримали документ наступним чином:

  • "Слуга народу" - 231 голос,
  • "Довіра" - 18 голосів,
  • Група "За майбутнє" - 18 голосів,
  • Позафракційні - 8 голосів.

ВР прийняла закон Зеленського про олігархів за основу. Як голосували фракціїПри цьому фракції "Опозиційна платформа "За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос" не віддали жодного голосу.

Відзначимо, рішення про визнання особи олігархом приймає Рада національної безпеки і оборони на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету. Передбачене створення реєстру олігархів.

Нагадаємо, у фракції "Слуга народу" очікували, що законопроект про олігархів приймуть у першому читанні. Однак у монобільшості визнали ризик поправочного "спаму" до другого читання законопроекту.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендував доопрацювати проект про олігархів, оскільки документ не відповідає Угоді про асоціацію України з ЄС.

Більше про плани президента по олігархам читайте в нашому матеріалі "Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів".

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Володимир Зеленський олигархи фракция Верховна рада
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