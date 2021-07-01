Закон об олигархах: будет ли "спам" поправок ко второму чтению

Во фракции "Слуга народа" ожидают, что законопроект об олигархах примут в первом чтении. В монобольшинстве признают риск поправочного "спама" ко второму чтению законопроекта.

Один из собеседников издания из "Слуги народа" сообщил, что есть формат спецпроцедуры.

"Хотя было джентльменское соглашение между руководителями фракций, что она будет применяться только один раз. Но опять же, если будет неадекватное количество поправок, то надо будет об этом подумать", - сказал источник.

Другой собеседник РБК-Украина спрогнозировал, что много поправок будет от фракций ОПЗЖ и "Батькивщина". В СН рассчитывают на то, что срывать принятие законопроекта об олигархах может быть невыгодно с публичной точки зрения - авторов сотен и тысяч поправок будут обвинять в лоббировании олигархических интересов.