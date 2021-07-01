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Закон об олигархах: будет ли "спам" поправок ко второму чтению

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Киев, Четверг 01 июля 2021 12:05
Закон об олигархах: будет ли "спам" поправок ко второму чтению Фото: будет ли "спам" поправок ко второму чтению законопроекта об олигархах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Во фракции "Слуга народа" ожидают, что законопроект об олигархах примут в первом чтении. В монобольшинстве признают риск поправочного "спама" ко второму чтению законопроекта.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Закон об олигархах. Примет ли Рада проект Зеленского и что не устраивает депутатов".

Один из собеседников издания из "Слуги народа" сообщил, что есть формат спецпроцедуры.

"Хотя было джентльменское соглашение между руководителями фракций, что она будет применяться только один раз. Но опять же, если будет неадекватное количество поправок, то надо будет об этом подумать", - сказал источник.

Другой собеседник РБК-Украина спрогнозировал, что много поправок будет от фракций ОПЗЖ и "Батькивщина". В СН рассчитывают на то, что срывать принятие законопроекта об олигархах может быть невыгодно с публичной точки зрения - авторов сотен и тысяч поправок будут обвинять в лоббировании олигархических интересов.

Напомним, фракции Рады озвучили свое мнение по поводу законопроекта об олигархах.

Отметим, Верховная рада Украины собирается на внеочередное заседание в 16:00. Нардепы рассмотрят законопроект об олигархах.

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