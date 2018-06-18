ВР предлагают ратифицировать изменения в конвенцию с Британией об устранении двойного налогообложения

Соответствующий протокол вводит ставки и порядок налогообложения, отличные от предусмотренных законодательством Украины

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №0193 "О ратификации протокола между правительством Украины и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о внесении изменений в конвенцию между правительством Украины и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений налогов на доход и на прирост стоимости имущества, совершенной в Лондоне 10 февраля 1993 ". Соответствующий проект был внесен в парламент 12 июня 2018 года.

Указано, что соответствующий протокол вводит ставки и порядок налогообложения, отличные от предусмотренных действующим законодательством Украины, в связи с чем документ подлежит ратификации парламентом.

Фото: текст протокола

"Необходимость заключения протокола объясняется тем, что в процессе переговоров с британской стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в конвенцию между правительствами государств об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и прирост стоимости имущества.

Реализация проекта не нуждается в дополнительном бюджетном финансировании.

Напомним, Украина и Испания договорились в ближайшее время подписать соглашение об избежании двойного налогообложения.