Украина и Испания договорились вскоре подписать соглашение об избежании двойного налогообложения

Испания будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины

Украина и Испания договорились в ближайшее время подписать соглашение об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Facebook.

"Очень теплая встреча с новым премьером Испании. Переговоры с президентом Украины для него первый пункт в рабочем графике, в первый рабочий день. Испания будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины в том числе с помощью механизма санкций против РФ. И премьер, и спикер отметили важный вклад украинской общины в развитие Испании. Они также пообещали в ближайшее время подписать соглашение об избежании двойного налогообложения, поможет общине", - говорится в сообщении.

Дуже тепла зустріч з новим прем'єром Іспанії. Перемови з Президентом України для нього перший пункт у робочому графіку,... Опубліковано Святославом Цеголком 4 червня 2018 р.

Также президент призвал испанский парламент признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Напомним, Порошенко сообщил, что Украина и Испания подпишут новое соглашение о социальном обеспечении, что позволит снять проблемные вопросы в сфере защиты украинцев в этой стране.