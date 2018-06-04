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Украина и Испания договорились вскоре подписать соглашение об избежании двойного налогообложения

НовостиПолитика    04.06.2018 - 14:28
Фото: Петр Порошенко и Педро Санчес (facebook.com)
Фото: Петр Порошенко и Педро Санчес (facebook.com)

Испания будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины

Украина и Испания договорились в ближайшее время подписать соглашение об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Facebook.

"Очень теплая встреча с новым премьером Испании. Переговоры с президентом Украины для него первый пункт в рабочем графике, в первый рабочий день. Испания будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины в том числе с помощью механизма санкций против РФ. И премьер, и спикер отметили важный вклад украинской общины в развитие Испании. Они также пообещали в ближайшее время подписать соглашение об избежании двойного налогообложения, поможет общине", - говорится в сообщении.

 

Дуже тепла зустріч з новим прем'єром Іспанії. Перемови з Президентом України для нього перший пункт у робочому графіку,...

Опубліковано Святославом Цеголком 4 червня 2018 р.

Также президент призвал испанский парламент признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Напомним, Порошенко сообщил, что Украина и Испания подпишут новое соглашение о социальном обеспечении, что позволит снять проблемные вопросы в сфере защиты украинцев в этой стране.

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Теги публикации: Украина, Испания, Налоги  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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