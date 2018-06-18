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ВР пропонують ратифікувати зміни до конвенції з Британією про усунення подвійного оподаткування

НовиниПолітика    18.06.2018 - 17:17

Відповідний протокол запроваджує ставки та порядок оподаткування, відмінні від передбачених законодавством України

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №0193 "Про ратифікацію протоколу між урядом України і урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення змін до конвенції між урядом України і урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна, вчиненої у Лондоні 10 лютого 1993 року". Відповідний проект був внесений у парламент 12 червня 2018 року.

Вказано, що відповідний протокол запроваджує ставки та порядок оподаткування, відмінні від передбачених чинним законодавством України, у зв'язку з чим документ підлягає ратифікації парламентом.

Фото: текст протоколу

"Необхідність укладення протоколу пояснюється тим, що в процесі переговорів з британською стороною були узгоджені зміни, які необхідно внести до конвенції між урядами держав про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна.

Реалізація проекту не потребує додаткового бюджетного фінансування.

Нагадаємо, Україна та Іспанія домовилися найближчим часом підписати угоду про уникнення подвійного оподаткування.

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Великобритания, Верховна Рада, Податки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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