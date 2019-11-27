ВР предлагают принять закон о биометрических украинских визах для иностранцев

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закон был зарегистрирован в Раде еще 21 ноября, однако сначала текст проекта отсутствовал

Кабинет министров внес в Верховную раду Украины законопроект №2478 "О внесении изменений в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства "по представлению иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

Соответствующий проект был зарегистрирован в четверг, 21 ноября. Сейчас текст документа отсутствует на сайте Рады.

Отмечается, что принятие документа позволит Министерству иностранных дел реализовать комплекс мероприятий по внедрению оформления иностранцами и лицами без гражданства биометрических украинских виз.

В пояснительной записке указано, что пока единственным звеном процессов идентификации уполномоченными органами Украины личности иностранцев и лиц без гражданства, которое не предусматривает использование их биометрических данных, остается оформление виз для въезда в Украину.

Так, иностранцы и лица без гражданства обязаны подавать свои биометрические данные для их фиксации уполномоченным органам Украины при:

въезде в Украину и выезде из Украины в рамках процедуры пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины;

оформлении вида на временное/постоянное проживание;

задержании иностранцев и лиц без гражданства в Украине в определенных законом случаях;

принятии мер в рамках процедуры принудительного выдворения из Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые не покинули территорию Украины в установленный срок и тому подобное.

Принятие документа позволит устранить указанный пробел в регулировании миграционных процессов в Украине, а именно упростить процедуру идентификации личности иностранцев и лиц без гражданства во время/после их въезда на территорию Украины; усовершенствовать осуществление причастными госорганами контроля над миграционными потоками иностранцев и лиц без гражданства.

Кроме того, принятие закона должно улучшить координацию уполномоченных органов Украины по реализации государственной миграционной политики и усилить борьбу против использования поддельных документов в Украине.

Напомним, Кабинет министров внес в Раду законопроект №2478 "О внесении изменений в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" по представлению иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз" 21 ноября, однако текст документа сначала отсутствовал на сайте Рады.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне парламент 8 созыва принял во втором чтении законопроект №3433 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины)". За документ проголосовали 230 нардепов.

Так, Рада приняла за основу данный закон в октябре 2018 года. Его поддержали 252 парламентария.