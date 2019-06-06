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ВР упростила предоставление гражданства иностранцам-защитникам Украины

Новости » Политика    06.06.2019 - 11:41
ВР упростила предоставление гражданства иностранцам-защитникам Украины
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проект предусматривает мораторий на выдачу иностранцев-ветеранов АТО иностранным государствам, в частности РФ

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №3433 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины)". За документ проголосовали 230 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Законом определяется термин "участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" в отношении иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь подразделениям, которые принимали участие в антитеррористической операции (АТО).

Также предусматривается признать иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины, находящимися на законных основаниях на территории Украины, и предоставить возможность таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Кроме того, проектом предусматривается установление ограничений по поводу добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства в государство-агрессор или страны, которые не признают территориальную целостность Украины или поддерживают агрессию против Украины.

Так, этим проектом предусмотрено внести изменения и в закон "О гражданстве Украины", чтобы закрепить норму об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Напомним, Рада поддержала за основу данный закон в октябре 2018 года. Его поддержали 252 парламентария.

Как писало РБК-Украина, возле здания Рады 2 октября 2018-го проходила акция в поддержку законопроекта №3433. Кроме того, 20 сентября прошлого года в ходе митинга у здания ВР, участники которого требовали принять законопроект №3433 о защите прав иностранных добровольцев и выразить протест против экстрадиции в Россию гражданина этой страны Тимура Тумгоева, произошло столкновение между протестующими и полицией.

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Темы: Заседание Рады
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