ВР пропонують прийняти закон щодо біометричних українських віз для іноземців

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон був зареєстрований у Раді ще 21 листопада, однак спочатку текст проекту був відсутній

Кабінет міністрів вніс у Верховну раду України законопроект №2478 "Про внесення змін до закону" Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства "за поданням іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Відповідний проект був зареєстрований у четвер, 21 листопада. Зараз текст документа відсутній на сайті Ради.

Зазначається, що прийняття документу дозволить Міністерству закордонних справ реалізувати комплекс заходів щодо запровадження оформлення іноземцям та особам без громадянства біометричних українських віз.

У пояснювальній записці вказано, що наразі єдиною ланкою процесів ідентифікації уповноваженими органами України особи іноземців та осіб без громадянства, що не передбачає використання їх біометричних даних, залишається оформлення віз для в’їзду в Україну.

Так, іноземці та особи без громадянства зобов’язані подавати свої біометричні дані для їх фіксації уповноваженим органам України під час:

в’їзду в Україну і виїзду з України в рамках процедури прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України;

оформлення посвідок на тимчасове/постійне проживання;

затримання іноземців та осіб без громадянства в Україні у визначених законом випадках;

вжиття заходів у рамках процедури примусового видворення з України іноземців та осіб без громадянства, що не залишили територію України в установлений строк тощо.

Прийняття документу дозволить усунути зазначену прогалину в регулюванні міграційних процесів в Україні, а саме спростити процедуру ідентифікації особи іноземців та осіб без громадянства під час/після їх в’їзду на територію України; удосконалити здійснення причетними держорганами контролю над міграційними потоками іноземців та осіб без громадянства.

Крім того, ухвалення закону має покращити координацію уповноважених органів України з реалізації державної міграційної політики та посилити боротьбу проти використання підроблених документів в Україні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Ради законопроект №2478 "Про внесення змін до закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства "за поданням іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз" 21 листопада, однак текст документу спочатку був відсутній на сайті Ради.

Як писало РБК-Україна раніше, у червні парламент 8 скликання прийняв у другому читанні законопроект №3433 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України)". За документ проголосували 230 нардепів.

Так, Рада прийняла за основу даний закон у жовтні 2018 року. Його підтримали 252 парламентарія.