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В ВР появился текст закона об изменениях по поводу съезда судей Украины

Новости » Политика    28.10.2019 - 18:44
В ВР появился текст закона об изменениях по поводу съезда судей Украины
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

В "Урядовом курьере" предлагается не публиковать информацию о создании оргкомитета по созыву съезда судей

В Верховной раде появился текст проекта закона правительства №2309 "О внесении изменения в статью 130 закона "О судоустройстве и статусе судей". Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

В частности, предлагается исключить газету "Урядовый курьер" из перечня изданий, где обязательно публикуется информация об образовании организационного комитета по созыву съезда судей, а также объявление о созыве съезда судей Украины и вопросы, выносимые на его рассмотрение.

Остается обязательность публикации указанной информации только в газете "Голос Украины".

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин в четверг, 24 октября, зарегистрировал в Верховной раде законопроект №2309 "О внесении изменения в статью 130 закона "О судоустройстве и статусе судей".

Напомним, правительство хочет отменить обязательную публикацию законов и других нормативных актов в "Урядовом курьере". Документы правительства, включая проект государственного бюджета Украины, предлагается публиковать на Едином веб-портале органов исполнительной власти.

В правительстве разъяснили инициативу о прекращении публикации законов в "Урядовом курьере" и заверили, что принятие соответствующего проекта не означает возможность подменять тексты законов.

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