В Кабмине разъяснили инициативу о прекращении публикации законов в "Урядовом курьере"

Фото: Дмитрий Дубилет (Виталий Носач/РБК-Украина)

Дубилет заверил, что принятие проекта не будет означать возможность подменять тексты законов

В правительстве разъяснили инициативу о прекращении публикации законов в "Урядовом курьере". Об этом написал в своем Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Он заверил, что принятие соответствующего проекта не означает возможность подменять тексты законов.

"По поводу вчерашнего законопроекта, которым мы хотим отменить обязательную публикацию законов в печатных изданиях. Некоторые украинцы заволновались, что это может позволить задним числом подменять тексты актов. Мол, бумага надежнее", - отметил Дубилет.

Министр объяснил, почему тексты законов нельзя будет подменить.

"Публикация актов будет не просто на веб-странице, как текст на каком-то новостном издании. Будет публиковаться документ с наложенной электронно-цифровой подписью (ЭЦП) с меткой времени. Во-первых, ЭЦП дает гарантию, что этот документ невозможно изменить. Если хотя бы одна буква меняется - это легко увидеть. Во-вторых, все видят время наложения ЭЦП файла. Это время синхронизируется с центральными серверами АЦСК. То есть вариант, когда текст изменяется и затем на него накладывается новый ЭЦП, тоже невозможен", - подчеркнул он.

Дубилет добавил, что все принятые законы рассылаются в бумажном виде во все ключевые архивы.

"Для тех, кто все же верит в старую добрую бумагу. Каждый акт, когда принимается, по закону рассылается в бумажном виде во все ключевые архивы. То есть, даже если произойдет какой-то апокалипсис или подмена, бумага сможет прийти на помощь!" - написал чиновник.

Напомним, украинское правительство инициирует отмену обязательной публикации законов и других нормативных актов в "Урядовом курьере".

Как писало РБК-Украина ранее, 2 октября нардепы приняли закон о продлении печати газеты "Голос Украины".