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Кабмин предлагает ВР внести изменения в порядок созыва съезда судей Украины

Новости » Политика    24.10.2019 - 19:18
Кабмин предлагает ВР внести изменения в порядок созыва съезда судей Украины
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство предлагает внести изменения в статью 130 закона "О судоустройстве и статусе судей"

Кабинет министров Украины в четверг, 24 октября, зарегистрировал в Верховной раде законопроект №2309 "О внесении изменения в статью 130 закона "О судоустройстве и статусе судей". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию на сайте ВР.

Отметим, статья 130 соответствующего закона определяет порядок созыва съезда судей Украины.

Сейчас текст проекта отсутствует на сайте Рады. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, в Раде заблокировали подписание законопроекта №1008 - судебной реформы авторства президента Владимира Зеленского, в ВР зарегистрировали проекты постановлений №1008-П1 и №1008-П2 об отмене голосования за данный закон.

До рассмотрения этих постановлений подписание закона заблокировано для спикера Рады Дмитрия Разумкова и соответственно для президента.

Как писало РБК-Украина ранее, 16 октября нардепы проголосовали за судебную реформу президента Владимира Зеленского во втором чтении. Отметим, принятие документа в сессионном зале встретили криками "Ганьба".

Так, в Совете Европы выразили обеспокоенность в связи с принятием украинским парламентом в первом чтении судебной реформы Зеленского. Кроме того, Верховный суд просил отложить принятие закона президента Украины Зеленского о судебной реформе.

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