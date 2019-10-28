У ВР з'явився текст закону про зміни стосовно з'їзду суддів України

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

В "Урядовому кур’єрі" пропонується не публікувати інформацію про утворення оргкомітету із скликання з’їзду суддів

У Верховній раді з'явився текст проекту закону уряду №2309 "Про внесення зміни до статті 130 закону "Про судоустрій і статус суддів". Про це свідчить інформація на сайті ВР.

Зокрема, пропонується виключити газету "Урядовий кур’єр" з переліку видань, де обов’язково публікується інформація про утворення організаційного комітету із скликання з’їзду суддів, а також оголошення про скликання з’їзду суддів України і питань, що виносяться на його розгляд.

Залишається обов’язковість публікації зазначеної інформації лише в газеті "Голос України".

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін у четвер, 24 жовтня, зареєстрував у Верховній раді законопроект №2309 " Про внесення зміни до статті 130 закону "Про судоустрій і статус суддів".

Нагадаємо, уряд хоче скасувати обов'язкову публікацію законів й інших нормативних актів в "Урядовому кур'єрі". Документи уряду, включно з проектом державного бюджету України, пропонується публікувати на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади.

В уряді роз'яснили ініціативу про припинення публікації законів в "Урядовому кур'єрі" та запевнили, що прийняття відповідного проекту не означає можливість підміняти тексти законів.