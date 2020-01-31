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В ВР появился текст изменений в Бюджетный кодекс по поводу нефтегазоносных недр

Новости » Финансы     31.01.2020 - 13:25
В ВР появился текст изменений в Бюджетный кодекс по поводу нефтегазоносных недр
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин внес законопроект в Раду 27 января, но сначала текст отсутствовал

В Верховной раде появился текст правительственного законопроекта №2808 "О внесении изменений в статью 29 Бюджетного кодекса Украины о стимулировании эффективного использования участками нефтегазоносных недр". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Так, документ был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 27 января. Сначала текст проекта закона отсутствовал. Последний этап прохождения законопроекта - обрабатывается в комитете.

"Вносится изменение в статью 29 Бюджетного кодекса путем ее дополнения пунктом 5-2 о включении в состав доходов общего фонда государственного бюджета Украины платы за пользование участками нефтегазоносных недр", - указано в пояснительной записке.

В ней отмечается, что этот проект должен рассматриваться одновременно со связанным с ним законопроектом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о стимулировании эффективного использования участками нефтегазоносных недр".

Напомним, Кабмин 27 января зарегистрировал в Верховной раде законопроект №2807 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о стимулировании эффективного использования участками нефтегазоносных недр". Документом предлагается ввести ежемесячную плату за пользование площадью участков нефтегазоносных недр в зависимости от размера площади и срока с момента получения соответствующего специального разрешения.

Как писало РБК-Украина, Кабмин предлагает ВР принять законопроект №2821 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу эффективного развития нефтегазоносной области". Сейчас текст документа отсутствует на сайте ВР, он был зарегистрирован в парламенте 30 января.

ВР предлагают ввести ежемесячную плату за пользование участками нефтегазоносных недр Кабмин предлагает изменить ряд законов в части развития нефтегазоносной области
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