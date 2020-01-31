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У ВР з'явився текст змін до Бюджетного кодексу щодо нафтогазоносних надр

Новини » Фінанси     31.01.2020 - 13:25
У ВР з'явився текст змін до Бюджетного кодексу щодо нафтогазоносних надр
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін вніс законопроект до Ради 27 січня, але спочатку текст був відсутній

У Верховній раді з'явився текст урядового законопроекту №2808 "Про внесення змін до статті 29 Бюджетного кодексу України щодо стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Так, документ був зареєстрований у парламенті у понеділок, 27 січня. Спочатку текст проекту закону був відсутній. Останній етап проходження законопроекту - опрацьовується у комітеті.

"Вноситься зміна до статті 29 Бюджетного кодексу шляхом її доповнення пунктом 5-2 щодо включення до складу доходів загального фонду державного бюджету України плати за користування ділянками нафтогазоносних надр", - вказано у пояснювальній записці.

У ній наголошується, що цей проект має розглядатися одночасно з пов’язаним з ним законопроектом "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр".

Нагадаємо, Кабмін 27 січня зареєстрував у Верховній раді законопроект №2807 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр". Документом пропонується ввести щомісячну плату за користування площею ділянок нафтогазоносних надр в залежності від розміру площі та терміну з моменту отримання відповідного спеціального дозволу.

Як писало РБК-Україна, Кабмін також пропонує ВР прийняти законопроект №2821 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективного розвитку нафтогазоносної галузі". Наразі текст документу відсутній на сайті ВР, він був зареєстрований у парламенті 30 січня.

ВР пропонують ввести щомісячну плату за користування ділянками нафтогазоносних надр Кабмін пропонує змінити ряд законів щодо розвитку нафтогазоносної галузі
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