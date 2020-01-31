Кабмин предлагает изменить ряд законов в части развития нефтегазоносной области

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст документа отсутствует на сайте Рады

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде принять законопроект №2821 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно эффективного развития нефтегазоносной области". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

Сейчас текст документа отсутствует на сайте ВР, он был зарегистрирован в парламенте 30 января. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, правительство предлагает Верховной Раде принять законопроект №2808 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно стимулирования эффективного использования участками нефтегазоносных недр". В частности, документ был зарегистрирован в Раде в понедельник, 27 января.

Как писало РБК-Украина, правительство предлагает парламенту внести изменения в части стимулирования эффективного использования нефтегазоносными недрами в Налоговый кодекс.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил о готовности выдавать лицензии на добычу газа и нефти в Украине иностранным инвесторам. Он также сообщил, что лицензии планируют выдавать иностранным инвесторам в сфере недвижимости.

Так, Украина за 2019 сократила потребление и добыча, при этом увеличила транзит газа.