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Раде предлагают изменить Бюджетный кодекс по пользованию нефтегазоносными недрами

Новости » Экономика     27.01.2020 - 11:40
Раде предлагают изменить Бюджетный кодекс по пользованию нефтегазоносными недрами
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №2808 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о стимулировании эффективного использования участками нефтегазоносных недр". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.

В частности, документ был зарегистрирован в Раде в понедельник, 27 января. Сейчас текст проекта отсутствует на сайте ВР.

Последний этап прохождения законопроекта - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, правительство также предлагает парламенту внести изменения в части стимулирования эффективного пользования нефтегазоносными недрами в Налоговый кодекс. Текст законопроекта также пока что отсутствует на сайте ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Владимир Зеленский заявил о готовности выдавать лицензии на добычу газа и нефти в Украине иностранным инвесторам. Он также проинформировал, что лицензии планируют выдавать иностранным инвесторам в сфере недвижимости.

Так, Украина за 2019 год сократила потребление и добычу, при этом увеличила транзит газа.

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