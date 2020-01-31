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ВР предлагают ввести ежемесячную плату за пользование участками нефтегазоносных недр

Новости » Финансы     31.01.2020 - 12:10
ВР предлагают ввести ежемесячную плату за пользование участками нефтегазоносных недр
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин предлагает Раде внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде ввести ежемесячную плату за пользование площадью участков нефтегазоносных недр. Об этом свидетельствует законопроект №2807 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о стимулировании эффективного использования участками нефтегазоносных недр", текст которого опубликовали на сайте Верховной рады.

Так, документ был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 27 января. Сначала текст проекта закона отсутствовал. Последний этап прохождения законопроекта - обрабатывается в комитете.

В частности, предлагается ввести ежемесячную плату за пользование площадью участков нефтегазоносных недр в зависимости от размера площади и срока с момента получения соответствующего специального разрешения, которая будет начисляться по истечении 3 лет с даты его выдачи и до момента начала уплаты рентной платы за добычу углеводородов.

Расчет размера платы будет осуществляться по специальной формуле, которая будет зависеть от трех факторов:

  • площади участка нефтегазоносных недр, предоставленной владельцу специального разрешения;
  • размера прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года;
  • корректирующего коэффициента, который будет рассчитываться с момента первичной выдачи специального разрешения на пользование нефтегазоносными недрами или срока неуплаты рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и газа.

Напомним, Кабмин 27 января зарегистрировал в Верховной раде законопроект №2807 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о стимулировании эффективного использования участками нефтегазоносных недр".

Как писало РБК-Украина, Кабмин предлагает ВР принять законопроект №2821 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу эффективного развития нефтегазоносной области". Сейчас текст документа отсутствует на сайте ВР, он был зарегистрирован в парламенте 30 января.

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