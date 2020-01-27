Кабмин предлагает изменить Налоговый кодекс по пользованию нефтегазоносными недрами

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №2807 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о стимулировании эффективного использования участками нефтегазоносных недр". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.

Так, документ был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 27 января. Сейчас текст проекта отсутствует на сайте ВР.

Последний этап прохождения законопроекта - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, ранее Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря", за документ проголосовали 265 нардепов.

Как писало РБК-Украина, глава государства Владимир Зеленский заявил о готовности выдавать лицензии на добычу газа и нефти в Украине иностранным инвесторам. По словам президента, также лицензии планируют выдавать иностранным инвесторам в сфере недвижимости.

Так, Украина за 2019 год сократила потребление и добычу, при этом увеличила транзит газа.