ВР планирует направить 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законом предлагается увеличить поступления в Фонд развития предпринимательства

Верховная рада планирует направить 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине, передае корреспондент РБК-Украина.

Нардепы поддержали соответствующий проект закона №2589 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о Фонде развития предпринимательства" за основу в первом чтении. За него проголосовали 275 нардепов.

Так, документ был разработан с целью реализации программы государственной поддержки малого бизнеса в Украине, направленной на развитие предпринимательства, увеличение объемов производства, экспорта, импортозамещения, высокотехнологичного производства, энергоэффективности, внедрения инноваций.

Предлагается увеличить поступления в специальный фонд государственного бюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц и предусмотреть Министерству финансов Украины расходы в соответствующих объемах по новой бюджетной программе "Фонд развития предпринимательства".

Финансово-экономическое обоснование

Документом предусматривается увеличить поступления в специальный фонд госбюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 2 млрд грн и направить их в соответствующих объемах на новую бюджетную программу "Фонд развития предпринимательства".

Также отмечается, что 2020 году в случае дополнительных поступлений средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов их можно будет направить на развитие предпринимательства в соответствующих объемах.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский внес в Раду соответствующий проект закона.

Так, Кабинет министров готовит к запуску программу по поддержке микро- и среднего предпринимательства, которая начнет свою работу с 1 февраля 2020 года, а объем кредита составит 1,5 млн грн на 5 лет.

Как писало РБК-Украина, украинцы хотят снижения налогов для малого бизнеса и повышения для олигархов, о чем свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".